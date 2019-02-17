İran Dışişleri Bakanı Zarif: İsrail'le savaş riski büyük

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İsrail'in 'savaş istediğini' söyleyerek, ABD ve İsrail'in tutumunun bölgede çatışma riskini artırdığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

"Kesinlikle birileri savaş istiyor" diyerek, İsrail'in savaş istediğini ifade eden Zarif, ABD ve İsrail'in tutumunun bölgede çatışma riskini artırmakta olduğunu ifade etti.

'RİSK DAHA DA BÜYÜYECEK'

İsrail'in Suriye'deki bombardımanlarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyleyen Zarif, Avrupa güçlerini bu konuda adım atmamakla eleştirdi.

"Savaş riski büyük. Uluslararasın hukukuna göz yumarsak bu risk daha da büyüyecek" diyen İranlı bakan, ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku rafa kaldırarak hareket ettiğini belirtti.

Zarif, İran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu, ancak Fransa, İngiltere ve Almanya'nın anlaşmanın sürmesi için yeterince şey yapmadığını söyledi.