İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran’a karşı savaş intihar olur

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD yönetiminde Tahran'a karşı savaş ilan etmek isteyen bir "çete" olduğunu ancak İran ile savaşın ABD ve müttefikleri için intihar olacağını söyledi.

55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı için Almanya’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin NBC News televizyon kanalına konuştu. Zarif, ABD ve müttefiklerini ikaz ederek, İran’a karşı savaşın intihar olacağını söyledi. Zarif, “2003’te Irak’a karşı savaşı yürüten aynı çete, İran’a karşı savaşı tetikliyor, ki bu bir intihar olacaktır” dedi.

ABD yönetimindeki bazı isimlerin İran'a yönelik "patolojik saplantıları" olduğunu söyleyen Zarif, Irak'ın 2013'te işgal edilmesinde ön planda olan "çetenin" ABD'yi İran ile savaşa zorladığına dikkati çekti. Zarif, "Başkan (Donald) Trump'ın yönetimini kastetmiyorum. Trump'ın yönetimindeki bir grubun aynı şeyi (Irak'ın işgalini İran'da) uygulamaya çalıştıklarını söylüyorum" diye konuştu.

Buna karşın sonunda sağduyunun galip geleceğini dile getiren Zarif, "İran ile savaşın intihar olduğunu anlayacaklar" dedi.

'SOÇİ, ULUSLARARASI TOPLUM TARAFINDAN DESTEKLENMELİ'

Türkiye, Rusya ve İran'ın çabaları sonucunda Suriye'nin birçok noktasında kanın durduğunu belirten Zarif, dün Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye konulu üçlü zirvede alınan kararların uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'deki krizi sona erdirmek için çalışan üç garantör ülkenin Astana'da başlattıkları süreci, Suriye'deki "tek barış oyunu" olarak niteleyen Zarif, "Bu savaşı sonlandırmayı başarırsak dünyadaki diğer ülkeler de bizim kazanımlarımızın kendi kayıpları olmadığını umarım anlayacaklardır" şeklinde konuştu.