İran Dışişleri Bakanı Zarif Çin'e vardı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, nükleer anlaşması görüşmeleri için Çin'e ulaştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD dışındaki taraflarla nükleer anlaşmasının sürdürülmesinin yollarını konuşmak üzere Çin'e ulaştı.

Sonrasında Rusya'nın başkenti Moskova'ya ve Avrupa ülkeleriyle görüşmelerin yapılacağı Brüksel'e gidecek olan Zarif, Çin'e vardıktan sonra "İran'ın alacağı kararı tartışacağız" ifadelerini kullandı.

Cevad Zarif, "İran Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi, bütün seçeneklere hazırız. Eğer nükleer anlaşması sürecekse İran halkının çıkarları mutlaka korunmalı" diye konuştu.

Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşme gerçekleştirecek olan Cevad Zarif, "Çin'le anlaşmadan önce de anlaşma sırasında da iyi ilişkimiz vardı. Çin İran'ın en önemli ekonomik ortağı. Bugün Çin'in bizim yanımızda olduğundan eminiz" diye konuştu.