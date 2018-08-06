İran Dışişleri Bakanı: Trump, bin Selman ve Netanyahu yalnızlar

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'in İran'a düşmanlıklarında yalnız olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a düşmanlıkları konusunda yalnız olduklarını söyledi.

"Bugün bütün dünya ABD'nin İran karşıtı politikalarında onların yanında olmadığını duyurdu" diyen Zarif, "Dünyanın her yerinde herkesle konuşun ve size Netanyahu, Trump ve bin Selman'ın yalnız olduğunu söyleyeceklerdir" diye konuştu.

Trump yönetiminin İran'a geri getireceğini duyurduğu yaptırımların ilk bölümü bugün devreye girdi. Devreye giren yaptırımlar, otomotiv sektörü ve değerli metallerin ticaretinin sınırlandırılmasını kapsıyor.

Avrupa Birliği, yaptırımlara karşı açıklama yaparken, Zarif ABD'nin zorbalık ve siyasi baskıyla İran'ı yalnız bırakmaya çalıştığını dile getirdi.

ABD yaptırımları Suudi Arabistan ve İsrail tarafından destekleniyor. Trump'ın çekildiği nükleer anlaşmasının diğer tarafları olan İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya anlaşmanın devamından yana olduğunu bildiriyor.