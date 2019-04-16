İran Dışişleri Bakanı Şam'da Esad'la görüştü, yarın Türkiye’ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüştü. Zarif yarın Türkiye’ye gelecek.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün Suriye’nin başkenti Şam’a yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüştü. Zarif bir günlük Suriye ziyaretinin ardından yarın Türkiye’ye gelecek.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile İran Dışişleri Bakanı Zarif’in görüşmesinde tarafların Astana formatını ve Şubat ayında Esad’ın İran ziyaretinde imzalanan ikili anlaşmaları ele aldıkları bildirildi.

Esad 25 Şubat’ta Tahran’ı ziyaret etmiş ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmüştü. Aynı gün İran Dışişleri Bakanı Zarif istifasını sunmuş ancak Zarif’in istifası kabul edilmemişti. Zarif’in Esad’ın ziyareti konusunda bilgilendirilmemesi gerekçesiyle istifasını sunduğu ileri sürülmüştü.

GÜNDEMDE ABD'NİN İRAN VE SURİYE'YE DÖNÜK DÜŞMANCA ADIMLARI VAR

Zarif’in Suriye ziyaretinin Esad’ın daveti üzerine gerçekleştiği bildirildi.

Beraberindeki üst düzey diplomatik heyetle Şam’a giden Zarif burada yaptığı ilk açıklamada bir günlük ziyaretinin amacının ABD’nin İran ve Suriye’ye yönelik hukuksuz ve düşmanca adımlarını Suriyeli yetkililerle ele almak olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını hatırlatan Zarif, son olarak ABD’nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine alarak “beklenmedik, yasadışı ve son derece aptalca” bir adım attığını dile getirdi.

Zarif’in Suriye Devlet Başkanı Esad’ın yanısıra Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve Başbakan İmar Hamid ile de bir araya geleceği açıklandı.

Zarif Suriye’den sonra Türkiye’ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İran Dışişleri Bakanı Zarif’in 17 Nisan Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği belirtilerek, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Zarif'in ziyareti 25-26 Nisan’da Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da (eski adıyla Astana) İran, Türkiye ve Rusya’dan yetkililerin katılacağı Astana görüşmelerinin öncesine denk geliyor.