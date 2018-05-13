İran Dışişleri Bakanı Rusya, Çin ve kimi Avrupa ülkelerini ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından Çin, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerine giderek temaslarda bulunacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, Çin, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerine giderek görüşmeler yapacağı açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang, "Bilgilerime göre İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ziyaret edeceği yerler arasında Çin, Rusya ve kimi Avrupa ülkeleri var. İran nükleer programına ilişkin gelişmeler konusunda tüm taraflarla görüş alışverişi yapmak istiyor" diye konuştu.

Rusya haber ajansı TASS da, Zarif'in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşme gerçekleştireceğini ve Çin'e gideceğini aktarmıştı.