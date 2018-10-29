İran Dışişleri Bakanı İstanbul’da

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstanbul’da üçüncü havalimanının açılışına katılacak, yarın da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile görüşecek.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, üçüncü havalimanının açılışına katılmak üzere İstanbul’a geldi. Zarif yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elma Memmedyarov ile üçlü toplantıya katılacak.

IRNA haber ajansının aktardığına göre, Zarif’in Türk ve Azeri mevkidaşlarıyla bir araya geleceği toplantıda, üç ülkeyi ilgilendiren siyasi ve ekonomik konuların yanısıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alınacak.

ABD’nin İran’a yaptırımlarının başlamasına bir hafta kala gerçekleşecek görüşmede, cumartesi günü İstanbul’da yapılan Rusya, Fransa, Almanya, Türkiye arasındaki Suriye konulu zirvenin de değerlendirilmesi bekleniyor.

GÜRCİSTAN’IN NATO ÜYELİĞİNE DESTEK AÇIKLAMASI

Öte yandan Çavuşoğlu, bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile üçlü görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Gürcistan'ın NATO üyeliğine en güçlü desteği Türkiye'nin verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, üçlü toplantıda ulaştırma ve enerjiyle ilgili alanlarda işbirliğinin nasıl geliştirileceğini konuştuklarını belirterek, projelerde rolü olan Türkmenistan'ın da bu mekanizmaya dahil edilebileceğini söyledi.