İran Dışişleri Bakanı: ABD pişman olacak

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter'dan yaptırımlarla ilgili yayımladığı video mesajında ABD’nin pişman olacağını söyledi. Zarif Washington’un Ortadoğu’da kendi yarattığı felaket ve krizlerle uğraşmasının kendisi için daha iyi olacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin dün başlattığı yaptırımlarla ilgili Twitter hesabından bir video mesajı yayımladı.

Zarif, ABD'nin "bu sefer de akılsızca uygulamalarından pişman olacağını" belirttiği konuşmasında, İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Washington'un kendisini dünyadan yalıttığını söyledi.

Yaptırımların İran halkını hedef aldığını belirten Zarif, “Amerika’nın eski hükümetleri de işlerine İran halkına saygısızlık ve yaygara ile başladılar fakat tecrübe kazandıkça politika ve tavırlarını değiştirdiler, Trump da bir müddet sonra İran karşısındaki politikasını değiştirmeye mecbur olacaktır" dedi.

ABD’ye “bölgede kendi eliyle yarattığı felaketler ve krizlerle uğraşması” çağrısında bulunan Zarif, ABD yönetiminin “yasadışı ve gaddarca yaptırımlar dayatarak” taleplerini kabul ettireceğini sandığını ancak İran’ın 40 yıldır ABD’nin düşmanca tutumu karşısında bundan daha zor zamanlardan geçtiğini kaydetti.

İran halkının yaptırımlardan en az düzeyde etkilenmesi için dünyadaki ortaklarıyla beraber çalıştıklarını söyleyen Zarif, tersine ABD’nin dünyada yalnız kaldığını dile getirdi.

ABD’nin Afganistan’da Sovyetler’e karşı El Kaide’yi yarattığını, Irak’ta İran’a karşı Saddam Hüseyin’in kimyasal silah kullanmasını desteklediğini kaydeden Zarif, daha sonra ABD’nin kimyasal silahları gerekçe göstererek Irak’ı işgal ettiğini söyledi.

ABD’nin İsrail ve Suudi Arabistan’ın işlediği cinayetleri örtbas etmeye çalıştığını kaydeden İran Dışişleri Bakanı Zarif, Washington'u kötü günlerin beklediğini söyledi. Zarif “Kendi halkına bile politikalarının onların yararına olduğunu ispatlayamayan hükümet, aslında milli menfaatlerini düşünmek yerine destekçilerini oluşturan küçük bir grubun menfaatlerini düşünmektedir" diye konuştu.

ABD Mayıs ayında İran’la nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından dün uygulamaya başladığı kapsamlı yaptırımlarla İran’ın petrol ihracatını, bankacılık ve deniz taşımacılığını hedef alıyor.

