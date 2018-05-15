İran Dışişleri Bakanı: AB ile görüşmelerde doğru yoldayız

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Avrupa Birliği ile görüşmelerde doğru yolda olduklarını' söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından başlayan Avrupa ülkeleriyle görüşmelere dair konuştu.

Zarif, Avrupa Birliği ile görüşmelerinin "iyi ve yapıcı" olduğunu söyleyerek, "ilerlemek için doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.

Cevad Zarif, varılacak anlaşmanın İran'ın haklarını güvence altına alması ve koruması gerektiğini belirterek görüşmelerin önümüzdeki iki hafta boyunca süreceğini bildirdi.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson "rejim değişikliğinin İran'da izlenmesi gereken politika olmadığını" ve "yaşanacak değişimlerin iyiye doğru olmayabileceğini" söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'da rejim değişikliğinden yana olduklarını belirtmişti.

Johnson, "bu hedefe inanmadığını" aktardı.