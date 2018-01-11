İran Dışişleri Bakanı, AB dışişleri bakanlarıyla görüştü

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin daveti üzerine Brüksel’e gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la bir araya geldi.
Görüşmede dışişleri bakanlarının İran nükleer anlaşmasına bağlılıklarını yinelemeleri bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya karşı çıkarken, Fransa ve Almanya'nın anlaşmayı desteklediği biliniyor.