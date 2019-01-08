İran Dışişleri Bakanı: AB ağırdan alıyor, Hindistan ve Çin’le görüşüyoruz

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, ABD’nin yaptırımlarına karşı AB tarafından atılan adımların yavaş gittiğini belirterek ticaret konusunda Hindistan ve Çin’le görüştüklerini söyledi. Hamaney’in güvenlik danışmanı ise ABD’nin Tahran’la müzakere için iki kez girişimde bulunduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Hindistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin ABD yaptırımlarını devre dışı bırakarak Tahran’la ticaretin sürmesi için kuracağı özel amaçlı mekanizmanın beklenenden yavaş seyrettiğini belirterek Çin ve Hindistan’la görüştüklerini ifade etti.

Yeni Delhi’de yapılan Hindistan-İran İş Forumu’na katılan Zarif, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Avrupalılarla özel amaçlı kurum (SPV) için çalışmaya devam ediyoruz ama onları beklemiyoruz” dedi. Zarif “Hindistan, Çin ve Rusya gibi geleneksel ortaklarımızla çalışıyoruz” diye ekledi. Zarif ayrıca ülkesinin Hindistan'ın en güvenilir petrol tedarikçisi konumunda olduğunu söyledi.

HİNDİSTAN İRAN'DAKİ LİMANI DEVRALDI

Zarif'in ziyareti sırasında iki ülkenin, Hindistan’ın İran’ın Sistan-Belucistan bölgesinde bulunan Çabahar Limanı’nın işletmesini alması ve bir İran bankasının Bombay’da şube açması konusunda anlaştıkları bildirildi. Hindistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da İran'ın Çabahar Limanı'nın bir kısmının yönetiminin devralındığı belirtildi.

Çabahar Limanı'ndaki terminal alanı, kargo taşıma ekipmanları ve ofis binasının devralınma işlemlerinin 29 Aralık'ta tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Hindistan'ın tarihinde ilk kez topraklarının dışındaki bir limanın işletmesini üstlendiği vurgulandı.

AB MEKANİZMASI ERTELENİYOR

ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından anlaşmanın taraflarından olan AB, yaptırımları devre dışı bırakarak Tahran’la ticareti sürdürebilmek için “özel amaçlı kurum” (SPV) oluşturacağını açıklamıştı. AB yetkililerince yıl başına kadar kurulacağı dile getirilen ancak sürekli ertelenen mekanizmanın İran’la AB ülkeleri arasında dolar dışı ticareti mümkün kılması hedefleniyordu.

'ABD TAHRAN'LA GÖRÜŞMEK İSTEDİ'

Öte yandan İran’a Kasım ayında ikinci büyük yaptırım paketini açıklayan ABD’nin Tahran’la müzakere girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

İran Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şamkani, Afganistan ziyareti sırasında ABD’li yetkililerin Tahran’la görüşme taleplerini iletmek üzere iki kez kendisiyle temas kurduğunu açıkladı. İran devlet medyasında yer alan habere göre, Şamkani ABD’nin bir dizi uluslararası anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek sözkonusu teklifleri reddettiğini söyledi.

Şamkani geçen ay Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban ile barış müzakerelerine katılmıştı. İran müzakerelerin Kabil hükümetinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini açıklamıştı.