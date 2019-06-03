İran Dışişleri: ABD'nin dayatmacı politikaları 'başarısızlığa mahkum'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Çin'e yönelik 'ticaret savaşını' kınadığını açıkladı. Musevi, ABD'nin ekonomik gerçekleri siyasi düşüncelerle bastırmaya çalıştığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde ABD ile Çin arasındaki siyasi ve ticari gerginliğe ilişkin bir açıklama yayınladı.

Musevi, ABD'nin Çin'e yönelik politikalarını kınayarak 'ekonomik terör' olarak niteledi.

ABD'nin dayatmacı politikalarının "başarısızlığa mahkum" olduğunu belirten Musevi, iki ülke arasındaki ticari gerginliğin geçen ayların en önemli uluslararası sorunu olduğunu ve tüm dünyayı olumsuz etkilediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırgan politikalarının sadece İran ile ilgili olmadığını Çin politikalarıyla gösterdiğini savunan Musevi, "ABD Çin'e dayatmacı bir tutum göstermektedir ve bu şekilde ekonomik gerçekleri siyasi düşüncelerle bastırmaya çalışmaktadır" ifadesini kullandı.