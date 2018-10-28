İran dini lideri Hamaney’den ‘sızıntı’ uyarısı

İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in siber savunmadan sorumlu yetkililere yaptığı konuşmada olası 'sızıntılara' karşı önlemlerin artırılmasını istediği aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde İran'ın nükleer sistemine girmeye çalışan bir virüs tespit edildiği açıklanmıştı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün siber savunmadan sorumlu yetkililere yaptığı konuşmada “düşman sızıntılarıyla mücadelede” çalışmalarını artırmaları gerektiğini söyledi.

Hamaney’in konuşmasında “Düşmanın karmaşık uygulamaları karşısında sivil savunmamızın bilimsel, doğru ve güncel bir hareket ile sızıntıları karşılaması gerekir” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

“Sızıntıların” içeriğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmazken, bunun kültürel saldırıları ya da nükleer çalışmalarının güvenliğini kapsadığı düşünülüyor.

ON YIL SONRA AYNI VİRÜS

İran yarı resmi devlet ajansının başkanı ise geçtiğimiz günlerde sistemlerine girmeye çalışan yeni nesil bir Stuxnet virüsü tespit ettiklerini açıklamıştı. Stuxnet virüsü, İran’ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerine karşı ABD ile İsrail tarafından geliştirilmiş ve on yıl önce kullanılmıştı.

İran'ın nükleer tesislerini vuran İsrail-ABD ortak yapımı Stuxnet virüsü, Natanz nükleer tesisine erişimi olan bir Halkın Mücahitleri militanı tarafından bulaştırılmıştı. ABD yönetiminden yetkililer, Stuxnet saldırısındaki rollerini kabul ederken, 5 bilim insanına yönelik saldırının Halkın Mücahitleri'ne bağlı militanlarca düzenlendiğini ve İsrail tarafından organize edildiğini de ifşa etmişti.