İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yeni füze denemesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yeni bir füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Meşhed kentinde gazetecilere demeç veren Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, dün başarılı bir füze denemesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İran'ın çeşitli savunma ve stratejik askeri sistemlerin denemelerini devam ettirdiğini belirten Selami, "Bunlar caydırıcı gücümüzü artırmaya yönelik durmaksızın sürdürülen hamlelerdir. Dün de bu milletin başarılı günlerinden biriydi" dedi.

Selami, denemesi yapılan füzenin tipi hakkında bilgi vermedi.

CNN televizyonunun 16 Ağustos'ta ABD Savunma Bakanlığından yetkililere dayandırdığı haberde, İran'ın bir hafta içinde yeni bir füze denemesine hazırlandığı belirtilmişti.