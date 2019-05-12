İran Devrim Muhafızları: ABD hamle yaparsa kafalarına vuracağız

İran Devrim Muhafızları ABD'nin bölgedeki varlığına tepki göstererek, 'Eğer ABD bir hamle yaparsa, onların kafalarına vuracağız' şeklinde açıklamada bulundu.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Ortadoğu'ya gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eğer ABD bir hamle yaparsa, onların kafalarına vuracağız. ABD'nin Körfez'deki askeri varlığı tehditti ama şimdi bu bir fırsat" denildi.

ABD'nin "psikolojik savaş" başlattığı söylenen açıklamada, İran'ın ABD'ye karşı savunmalarının yeterli olduğu, ancak ABD uçak gemisinin ABD için "kırılganlık yarattığı" söylendi.

ABD yönetimi 6 Mayıs'ta, "İran'a mesaj vermek" üzere "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Ortadoğu'ya sevk etmişti.