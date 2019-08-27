İran Devlet Başkanı Ruhani: Fotoğraf verme peşinde değiliz

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda konuştu ve ABD ile görüşmeler konusuna açıklık getirdi. Ruhani, Macron'un bu konuda yaptığı yorumları yanıtlarken, ABD'nin herhangi bir adım atmaması durumunda bir görüşmenin sözkonusu olamayacağını söyledi.

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada ülkesine yönelik "ekonomik terörizm"i sürdürenlere karşı yaklaşımlarının ancak bunların geçmiş hatalarından dönmeleri ve seçtikleri yanlış yolu terk etmeleriyle değişeceğini söyledi.

'RUHANİ İLE AYNI FOTOĞRAFTA YER ALMAK İSTİYORSANIZ..'

PressTV'de yer alan habere göre Ruhani, görüşme masalarındaki varlıklarının sadece ülke halkının haklarını ve çıkarlarını korumak için olabileceğini söylerken, Fransa devlet başkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz günlerde Ruhani ve Trump'ın bir araya gelmeleri konusunda umutlu olduğu yolundaki sözleri hakkında şöyle konuştu:

Biz ele aldığımız konuları ve problemleri akılcı yollarla çözmek istiyoruz ama fotoğraf peşinde değiliz. Hasan Ruhani ile aynı fotoğrafta yer almak isteyen herhangi bir kimse, bunun İran halkının haklarına saygı gösterip, baskıcı yaptırımlardan vazgeçmeden mümkün olmayacağını bilmelidir.

'KİTLE İMHA SİLAHLARININ SAVUNMA DOKTRİNİMİZDE YERİ YOK'

Ruhani, konuşmasında İran askeri doktrininin konvansiyonel silahlara dayandığını hiçbir zaman kimyasal, biyolojik ya da nükleer kitle imha silahlarına yönelmediklerini vurguladı.