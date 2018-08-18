İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Çıkmazda değiliz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkenin zor şartlarla karşı karşıya olduğunu ancak ekonomik bir çıkmaz ya da krizin sözkonusu olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, haber ajansı İRNA'yı ziyaretinde yaptığı açıklamada "ülkenin zor şartlarla karşı karşıya olduğunu, ekonomik olarak özel durumda olduğunu fakat çıkmazda olmadığını hatta krize bile girmediğini" söyledi.

Cihangiri, IRNA çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, zor dönemde olmanın anlamının çıkmaz olmadığını hatta ülkenin krize bile girmediğini belirterek, "Ülkede doğal kaynaklar, insani kaynaklar ve yönetsel açıdan birçok potansiyel var. İran’ın büyük kültürel ve medeniyet potansiyelleri var ve bunlar zor zamanlarda ülkenin destekçileri olabilir" dedi.

'YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE MAKAMA BAKILMAMALI'

ABD'nin İran aleyhine ekonomik savaşa girmeden önce medya ve siyasi savaşa girdiğini söyleyen Cihangiri, İran'da yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğini de belirterek, bunun kimsenin makamına bakmadan yapılması gerektiğini söyledi.