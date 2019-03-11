İran Cumhurbaşkanı Ruhani Bağdat'ta

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Irak’a üç gün sürecek ilk resmi ziyareti için bugün Bağdat’a geldi. Ruhani'nin Irak ziyareti ABD Başkanı Trump'ın geçen aralık ayındaki Irak ziyaretine bir karşılık olarak görülüyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Irak’a ilk resmi ziyaretine bugün başladı.

Başkent Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim tarafından karşılanan Ruhani, daha sonra Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. AP'nin haberine göre Ruhani, Irak'taki Şii liderler ile de görüşmeler yapacak.

Ruhani, Bağdat’a uçuşu öncesinde Tahran’daki Mehrabad Havaalanı’nda yaptığı açıklamada, “Irak’la ilişkilerimizi geliştirmek ve özellikle de ulaştırma alanındaki işbirliğimizi artırmakla çok ilgileniyoruz. Bu ziyaret sırasında önemli projeleri görüşeceğiz” dedi.

Ruhani’nin Irak ziyareti ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen aralık ayında Irak’taki ABD üssüne yaptığı ziyarete bir yanıt olarak da görülüyor. Trump daha sonra Irak’taki askerlerini İran’ı “izlemek” için tuttuklarını açıklamış, bu açıklama Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in tepkisine yol açmıştı. Trump, ziyaretinde Iraklı yetkililerle görüşmemişti. Halihazırda Irak’ta 5 bin 200 ABD askeri bulunuyor.



İRANLI YETKİLİ: IRAK ABD YAPTIRIMLARINI DEVRE DIŞI BIRAKMAK İÇİN BİR BAŞKA KANAL

ABD Mayıs 2018’de İran ile nükleer anlaşmadan çıkarak ülkeye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Ruhani’nin Irak’ı ziyaretinde beraberindeki heyette yer alan bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Irak İran için Amerika’nın haksız yaptırımlarını devre dışı bırakmak için bir başka kanal. Bu ziyaret İran ekonomisi için de fırsatlar yaratacak” dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA’da yer alan habere göre ziyaret sırasında iki ülke arasında enerji, ulaştırma, tarım, sanayi ve sağlık alanlarında çeşitli anlaşmalara da imza atılacak.

