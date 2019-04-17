İran CENTCOM’u resmen ‘terör listesi’ne aldı

ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı "terör listesi"ne almasının ardından İran Meclisi bugün ABD Merkez Komutanlığı’nı (CENTCOM) "terör örgütü" olarak tanıyan kararı kabul etti.
IRNA’da yer alan habere göre İran bugün resmen, ABD ordusunun Ortadoğu, Asya ve Afrika’daki operasyonlarını yöneten CENTCOM’u "terör listesi"ne aldı.
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Devrim Muhafızları’nı "terör listesi"ne aldığını açıklamasının ardından CENTCOM’u "terör listesi"ne alma önerisini İran Meclisi'ne sunmuştu.
Öneri bugün İran Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi.