İran: Bolton'un güvenlik danışmanlığı utanç verici

İranlı yetkililer, Donald Trump'ın güvenlik danışmanı olarak John Bolton'u atamasının utanç verici hamle olarak yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın John Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirmesi İranlı yetkililer tarafından tepkiyle karşılandı.

Bolton'un İran'ın terörist listesinde yer alan Halkın Mücahitleri grubuyla yakın ilişkide olduğunu savunan yetkili, söz konusu hamlenin ABD-İran ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

İranlı yetkilinin açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan henüz bir cevap gelmezken, Halkın Mücahitleri tarafından yapılan açıklamada, ''Bolton ya da başkan bir ABD'li yetkilinin Halkın Mücahitleri'yle ilişkili olduğu iddiaları kötü bir şaka'' ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin eski Cumhuriyetçi başkanları Ronald Reagan, George Bush ve George W Bush yönetimlerinde görev Bolton, neo-muhafazakar yaklaşımlarıyla tanınıyor.

John Bolton 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinin başlıca savunucularındandı ve Washington'da o dönemde yaşanan kutuplaşmanın da başlıca sorumlularından olarak görülüyordu.

Bolton 20 Ocak 2017'de göreve gelen Trump'ın üçüncü Ulusal Güvenlik Danışmanı.