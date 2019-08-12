İran: Basra Körfezi'nin güvenliğinden Körfez ülkeleri sorumlu

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman el-Sani ile yaptığı görüşmede Basra Körfezi'ndeki güvenlik ve istikrardan Körfez ülkelerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Katar'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, başkent Doha’da ülkenin Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ile görüştü. İki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin konuşulduğu görüşmede Zarif, Basra Körfezi'nde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basra Körfezi'nde yabancı ülkelerin Körfez’de gerginliği artırdığını belirten Zarif, bölgedeki güvenlik ve istikrardan Körfez ülkelerinin sorumlu olduğunu belirtti. Zarif, "Körfez sularının güvenliği yabancı ülkelerin işi değil" diye konuştu.