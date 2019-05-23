İran Basra Körfezi'ne S-300 hava savunma sistemi yerleştirdi

İran, Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr'e S-300 hava savunma sistemi yerleştirdi. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

ABD tarafından tehdit edilmekte olan İran, Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr'e S-300 hava savunma sistemi yerleştirdi.

İran yönetimi konuyla ilgili resmi açıklama yapmazken, ABD'nin bölgeye USS Abraham Lincoln donanma saldırı grubunu getirmesiyle birlikte bölgede gerilim yükselmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran için "savaş olursa İran'ın resmen sonu olur" diyerek, İran'ı "bitireceğini" söylemişti. Trump, ABD içinden gelen tepkiler üzerine söylemlerini yumuşatsa da bölgedeki ABD askeri varlığı sürüyor.

İRAN: ABD ÇOK, ÇOK TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR

Üst düzey İranlı yetkililerden gelen açıklamalarda İran'ın ABD ile savaş istemediği, ancak baskıya karşı direnmeyi sürdüreceği söylendi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif açıklamasında ABD'nin "çok, çok tehlikeli bir oyun oynadığını" belirterek bölgedeki ABD askeri varlığının artmasına tepki gösterdi.

Körfez'deki ABD askeri varlığıyla ilgili konuşan Zarif, bu kadar dar bir alanda böylesi yoğun bir askeri varlığın bile kendi başına tehdit oluşturduğunu söyledi.