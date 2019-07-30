İran: Basra Körfezi’nde Rusya ile ortak tatbikat düzenleyeceğiz

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı General Hüseyin Hanzadi, İran ile Rusya’nın yıl sonuna dek Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda ortak tatbikat düzenlemek için anlaştığını söyledi.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı General Hüseyin Hanzadi, Rusya’ya yaptığı ziyaret sırasında iki ülkenin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda tatbikat yapması konusunda anlaşmaya vardıklarını ve bunun yıl sonuna kadar olmasını umduklarını söyledi.

IRNA’nın haberine göre Hanzadi, sözkonusu tatbikatın planlama ve koordinasyon toplantılarının yakın zamanda gerçekleştirileceğini ve tatbikatın yılsonuna kadar yapılacağını belirtti.

Hanzadi, Rusya ziyaretinde iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasında bir anlaşma imzalandığını ifade ederek, bu anlaşmanın hedefinin askeri işbirliğini arttırmak olduğunu ve büyük bölümünün iki ülkenin deniz kuvvetlerini kapsadığını söyledi.

Hanzadi, Rusya ile Hazar Denizi bölgesindeki askeri işbirliğine ilişkin daha önce imzalanan anlaşmanın da tamamlanacağını kaydetti.