İran Avrupa'ya ulaşabilen füze test ettiğini doğruladı

İran, füze testlerini sürdürüyor. İran'ın Avrupa'ya ulaşabilen balistik füze test ettiği iddia edildi. İddia İran tarafından doğrulandı.

İran'ın Avrupa ülkelerine ulaşabilen balistik füze test ettiği öne sürüldü. İddiayı doğrulayan İran, füze testlerini sürdüreceğini de duyurdu.

Nükleer anlaşması çerçevesinde nükleer testlerini sonlandıran İran, buna karşın ulusal savunma hakkı olduğunu belirterek füze programına devam ediyor.

2017 yılında dört orta menzilli ve bir kısa menzilli füze test eden İran, ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından testlerini artırdı.

İran bu yıl en az yedi orta menzilli ve beş kısa menzilli füze testi yaptı.

ABD TESTLERDEN ENDİŞELİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, füze testlerine ilişkin açıklama yapmıştı. Bu ayın başında konuşan Pompeo, İran'ın güvenlik sorunu yarattığını öne sürdü.

Pompeo'nun açıklamasında İran tarafından test edilen füzelerin birden fazla başlık taşıyabildiği söylendi.

İran'ın test ettiği füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu iddia ediliyor.

Testlere ABD'nin yanı sıra İsrail de karşı çıkıyor.