İran Avrupa'nın ekonomik paketinin Mayıs sonuna kadar sunulmasını istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmasından ayrılmasının ardından, Avrupa güçleri, Rusya ve Çin anlaşmanın sürmesini istediklerini belirtmişti.
İran, Avrupa'nın anlaşmanın sürmesi için gereken ekonomik önlemlerin bulunduğu paketin ay sonuna kadar kendilerine sunulmasını istedi.
Anlaşmanın sürüp sürmeyeceğinin bu paketin sunulmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda belli olacağı aktarılıyor.
Avrupalı şirketler, ABD'nin İran yaptırımlarından çekinmeleri sebebiyle İran'daki faaliyetlerini sonlandırmak istiyor. Ancak bu durum anlaşmanın sona ermesi anlamına geliyor.
Avrupa Birliği, şirketleri koruyacak önlemler için görüşmeleri sürdürüyor.