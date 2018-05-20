İran: Avrupalı şirketlerin İran'dan çekilmesi anlaşmaya aykırı olur

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa Birliği enerji yetkilisi Miguel Arias Canete ile görüştü.
Cevad Zarif, Avrupa'nın nükleer anlaşmasına siyasi desteğinin yetmediğini, ABD'nin çekilmesiyle birlikte anlaşmanın kazanımların korunması için sorumluluğun Avrupa Birliği'nde olduğunu söyledi.
Zarif, mevcut durumda Avrupalı şirketlerin ABD'nin yaptırımları sebebiyle İran'dan ayrılmasının AB'nin belirlediği anlaşmanın korunması prensibine ters düşeceğini söyledi.
İranlı bakan, anlaşmanın sağladığı ekonomik güvencelerin korunması gerektiğini vurguladı.