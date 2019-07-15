İran: Avrupa adım atmazsa nükleer anlaşma öncesine döneriz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvandi, Avrupa Birliği ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Nükleer Anlaşması öncesi duruma geri dönüleceğini belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvandi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini, aksi takdirde İran'ın 2015'te imzalanan Nükleer Anlaşması öncesi duruma geri döneceğini ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Kemalvandi, AB ülkelerinin Nükleer Anlaşmasını kurtarmak için ekonomik getiri sağlamak adına teminat vermekten daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

AVRUPA ABD-İRAN GERİLİMİNİ DÜŞÜRMENİN YOLLARINI ARIYOR

Reuters'da yer alan habere göre Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları, bugün Brüksel'de yapılacak toplantıda ABD-İran arasındaki gerilimi düşürmenin ve diyalog kanallarını açmanın yollarını arayacak.

Toplantıda İran’a yaptırımların aşılması için oluşturulan INSTEX'in içeriğinin gündeme getirilmesi bekleniyor.

ABD GEÇEN YIL ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

ABD, İran ile 2015'te imzalanan Nükleer Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamış, karara tepki gösteren Avrupa ülkeleri ise anlaşmaya bağlı kalacağını duyurmuştu.