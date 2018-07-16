İran, ABD'yi yaptırımları geri getirmesi sebebiyle şikayet etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran, bugün kanun dışı tek taraflı yaptırım uygulaması nedeniyle ABD hakkında Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Bu ülkenin uluslararası anlaşmalara uymamayı gelenek haline getirmesine karşı konulmalıdır" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmalardan çekildiklerini duyurmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı, ilk yaptırım paketinin ağustos, ikinci yaptırım paketinin ise kasım ayında yeniden uygulanmaya başlayacağını açıklamıştı.
İran, ABD'nin tek taraflı adımının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtiyordu.