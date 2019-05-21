İran: ABD'ye yanıtımız 'savaşa da yaptırımlara da hayır'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin danışmanı, ABD’ye karşı stratejilerinin temelini ‘savaşa da yaptırımlara da hayır’ olarak açıkladı. Ruhani ise bugün yaptığı açıklamada ABD’nin Tahran ile 8 kez görüşme talebinde bulunduğunu ancak mevcut koşullarda masaya oturmayacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanı Hüsameddin Aşina, ABD’nin İran’a yönelik politikalarına karşı stratejilerini “savaşa hayır ve yaptırımlara da hayır” olarak açıkladı.

Tasnim haber ajansında yer alan habere göre, Aşina “İlk olarak bölgede savaş çıkmasına izin vermeyeceğiz, ikinci olarak da yaptırım altında kalmaya tahammül etmeyeceğiz. ABD’ye ‘savaşa da yaptırımlara da hayır’ diye karşılık veriyoruz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, ABD’nin Tahran ile 8 kez müzakere talebinde bulunduğunu söylemiş ancak mevcut durumda masaya oturmayacaklarını dile getirmişti.

Ruhani’nin bu açıklaması ABD Başkanı Donald Trump’ın gazetecilere İran’ın Ortadoğu’da ABD çıkarlarına karşı bir harekete hazırlandığına dair herhangi bir işaret olmadığı ancak böyle bir durum olması halinde Tahran’a “büyük bir kuvvetle” karşılık verecekleri yönündeki açıklaması sonrası geldi. Trump ayrıca Tahran hazır olduğunda görüşmelere başlamaya istekli olduğunu da söyledi.

ABD geçen haftalarda Basra Körfezi’ne uçak gemisi ve bombardıman gücü göndererek İran’a yönelik askeri tehditlerini artırmıştı.