İran: ABD’nin suçlamaları endişe verici

Körfez’de batan iki petrol tankerine dair ABD’nin İran’ı suçlamasının ardından Tahran’dan gelen açıklama suçlamaların ‘endişe verici’ olduğu yönünde.

Washington, İran Devrim Muhafızları’nın perşembe günü Hürmüz Boğazı yakınında, Norveç’e Japonya’ya ait tankerlere yönelik saldırılarının ardında olduğunu iddia eden bir video yayımladı.

ABD ordusu, "İran Devrim Muhafızları’nın tankerlerden birinden patlamamış bir mayın çıkarttıklarını" gösteren siyah beyaz bir video yayınlamıştı. Ancak videodakilerin kimliklerine dair bir kanıt sunulmadı.

İRAN SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gazetecilere verdiği demeçte, "İran hükümetinin Umman Körfezi'nde meydana gelen saldırılardan sorumlu olduğu ABD hükümetinin değerlendirmesidir" dedi.

Pompeo buna gerekçe olarak saldırıda kullanılan silahların cinsi ve gelişkinliğini gösterdi, bu teçhizatın bölgedeki başka grupların elinde olmadığına dair ellerinde istihbarat olduğunu öne sürdü.

Washington İran’ı aynı zamanda 12 Mayıs’ta gene aynı bölgede bulunan dört petrol tankerini etkisiz hale getirmekle ve 14 Mayıs’ta Suudi petrol kuyularına yapılan İHA saldırılarından da sorumlu tuttu. Tahran’sa bu iddiaları reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi, “Bu suçlamalar endişe verici” dedi ve İran’ın perşembe gün ki saldırılardan dolayı suçlanmasının “Pompeo ve diğer ABD yetkilileri için en basit ve en uygun yol” olduğunu söyledi. Musavi yaptığı açıklamada “Boğazın güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz ve saldırıya uğrayan tankerlerin ekibini mümkün olan en kısa sürede kurtardık" dedi.

‘SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI YAPIYORLAR’

Musavi açıklamasında ABD, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerin İran’a karşı savaş kışkırtıcılığı yaptığını söyledi.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Twitter’da yaptığı paylaşımda İran’ı hedef alarak “Mevcut durumun çözülmesi, akıllıca eylemleri gerktiriyor boş lafları değil” ifadelerini kulandı.

İngiltere’den gelen açıklamadaysa, konuyu son derece ciddiye aldıklarını ve eğer İran olaya karıştıysa bunu “gerçekten akıllıca olmayan” bir davranış olarak gördükleri belirtildi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları üzerine İran, petrol satması yasaklandığında, İran ve Umman kıyıları arasındaki dar bir kanal olan Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı konusunda sürekli olarak uyarılarda bulunmuştu.

ABD ORTADOĞU'DAKİ ASKERİ VARLIĞINI ARTIRIYOR

Trump yönetimi geçtiğimiz ay ‘İran tehdidine’ karşı Ortadoğu’daki askeri varlığını artıracağını açıklamıştı.

Tahran bu hareketi "psikolojik savaş" olarak nitelendirdi ve ABD hamlelerinin, İran için bir tehditten çok bir hedef olduğunu belirtti.

Artan bölgesel gerilime yönelik BM Genel Sekreteri Antonio Guterres perşembe günü yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında dünyanın “Körfez bölgesinde büyük bir çatışmayı” kaldıramayacağını söyledi.