İran: ABD’nin savaş gemisi göndermesi psikolojik savaş

İran Devrim Muhafızları Generali Hüseyin Selami ABD’nin bölgeye uçak gemisi göndermesinin psikolojik savaşı tırmandırmayı amaçlamaktan ibaret olduğunu, ABD’nin İran’a savaş açmasının ‘imkansız’ olduğunu kaydetti. Öte yandan bugün Brüksel’de İran nükleer anlaşmasıyla ilgili olarak AB yetkilileriyle ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında bir görüşme gerçekleşeceği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Generali Hüseyin Selami, İran Meclisi’nde yapılan kapalı oturumda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada ABD’nin bölgeye uçak gemisi göndermesinin psikolojik savaşın bir parçası olduğunu, Washington’un İran’a savaş açmasının “imkansız” olduğunu çünkü ABD’nin bunun için yeterli askeri güce sahip olmadığını söyledi.

ABD’nin Basra Körfezi’ne USS Abraham Lincoln uçak gemisini göndermesinin ardından İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emirali Hacızade de, ABD uçak gemisinin kendileri için bir “tehdit” değil bir “hedef” olduğunu açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre, Hacızade, "40-50 civarında savaş uçağı ile 6 bin personeli olan savaş gemisi önceleri bizim için bir tehditti, bugün ise hedef durumunda” dedi.

ABD uçak gemisinin Basra Körfezi'ndeki konumunun İran unsurlarına yakınlığına işaret eden Hacızade, “Eğer hareket ederlerse başlarından vururuz. Daha önce bunlar bizim için tehditti şimdi ise bir fırsat" diye konuştu. Hacızade İran’ın füzelerinin menzilinin son çalışmalarla 700 kilometreye çıktığını söyledi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO BRÜKSEL'DE

Öte yandan ABD’nin geçen yıl Mayıs ayında tek taraflı olarak çekildiği 2015 İran nükleer anlaşmasının taraflarından biri olan Avrupa Birliği ile ABD arasında bugün İran üzerine bir görüşme gerçekleşeceği bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini AB’nin İran ile nükleer anlaşmayı tamamen desteklediğini belirterek, rakip güçlerin konuyla ilgili gerilimi tırmandırmaktan kaçınması gerektiği açıklamasında bulundu.

Mogherini anlaşmanın imzacılarından İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarıyla yapacağı toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmayı desteklemeye "ellerinden geldiğince" devam edeceklerini söyledi.

Mogherini İran nükleer anlaşmasının tam olarak nasıl uygulanacağı konusunda İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarıyla görüşeceklerini dile getirdi.

Öte yandan bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da Brüksel’de AB yetkilileriyle İran konulu bir toplantıya katılacağı bildirildi. Mogherini de Pompeo’nun Brüksel’e geleceğini doğruladı. İran AB’ye ABD yaptırımlarını devre dışı bırakacak bir çözüm bulması için 60 gün süre tanımış, aksi durumda nükleer anlaşmadan çekilmek için adım atacağını açıklamıştı.

