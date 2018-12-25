İran: ABD’nin çekilmesinin detaylı analizi için henüz çok erken

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının detaylı bir analizini yapmak için henüz çok erken olduğunu söyledi. Zarif, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon kararı hakkında da ‘Türkiye’nin endişelerini anlıyoruz ama Şam’ın onayı olmadan askeri operasyonlar çözüm sağlamaz. Suriye hükümetiyle koordinasyon konusunda Türkiye’ye yardıma hazırız’ dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Lübnan merkezli Al-Mayadeen’e verdiği söyleşide ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle ilgili ayrıntılı bir analiz yapmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

ABD’nin Suriye’de bulunmasının gayrimeşru olduğunu vurgulayan Zarif, ABD’nin Suriye hükümetinin onayı olmadan ülkedeki varlığının ne gibi sonuçlara yol açtığını yorumlamak için de henüz erken olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı “Ülkede gerilim yarattılar ve iddia ettiklerinin aksine hiçbir şekilde IŞİD’le savaşmadılar” dedi.

'AB ADIM ATSIN DİYE BEKLEMEYECEĞİZ'

AB’nin 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı adlı nükleer anlaşmanın yürütülmesiyle ilgili üzerine düşenleri yapmakta yavaş hareket ettiğini de belirten Zarif, İran’ın AB adım atana dek beklemeyeceğini de dile getirdi.

'SURİYE HÜKÜMETİYLE KOORDİNASYON İÇİN ANKARA'YA YARDIMA HAZIRIZ'

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon kararıyla ilgili de konuşan Zarif, Ankara’nın Suriye hükümetiyle koordinasyon halinde olması gerektiğini vurguladı.

Zarif “Bu tür operasyonların Şam hükümetince üstlenilmesi gerektiğini hep söyledik. Türkiye’nin terörist eylemlerle ilgili endişelerini anlıyoruz ama Şam’ın onayı olmadan yapılacak askeri operasyonlar sorunun çözümüne katkıda bulunmaz. Türkiye’ye endişelerini Suriye hükümetiyle koordinasyon içinde iletmeleri konusunda yardıma hazırız” diye konuştu.