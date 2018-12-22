İran: ABD’nin bölgedeki varlığı başından beri hataydı

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası İran’dan ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi’den geldi. Kasımi ABD’nin bölgedeki varlığının başından beri bir hata olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Suriye’den çekilme kararıyla ilgili değerlendirmesinde, ABD askerlerinin bölgedeki varlığının başından beri bir hata olduğunu ve ABD’nin bölgeyi istikrarsızlaştıran en büyük etkenlerden biri olduğunu söyledi.

ABD güçlerinin bölgedeki varlığının yanlış, irrasyonel ve gerilimi tırmandırıcı olduğunu ifade eden Kasımi, ABD’nin varlığının bölgedeki istikrarsızlığı ve güvensizliği artırdığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kasımi, haftalık basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, “Geçtiğimiz on yıllardan bu yana yaşanan gelişmeler ayrıntılı incelendiğinde görülüyor ki bu önemli ve hassas bölgede çeşitli bahaneler altında yabancı bir unsurun varlığı gerilim ve güvensizlik yaratmaktan, anlaşmazlıkları körüklemekten başka bir sonuç yaratmamıştır” diye konuştu.