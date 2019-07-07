İran: ABD’den sınırlı saldırı mesajı aldık, savaş ilanı sayarız dedik

İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, İran Devrim Muhafızları’nın 20 Haziran’da ABD’ye ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından ABD’nin sınırlı hava saldırısı yapacağı yönünde bir mesajı Tahran’a ilettiğini açıkladı.
Fars haber ajansında yer alan habere göre, Tahran’ın ABD’nin mesajına “Bunu savaş ilanı sayarız” yanıtını verdiğini belirten Celali “Herhangi bir askeri eylemi savaş ilanı sayarız” dedi.
New York Times gazetesi geçen haftalarda yayımladığı haberde ABD’nin İran’a saldırıdan son anda vazgeçtiğini yazmıştı.