İran: ABD yıkıcı bir politika izliyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin izlediği politikayı eleştirerek, ABD'nin "yıkıcı" olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bölgesel gelişmeler ve ABD ile yaşanan gerilim üzerine konuştu.

Zarif açıklamasında Lavrov'a İran'a desteği için teşekkür ederken, ABD'nin nükleer anlaşması konusundaki tutumunu eleştirdi. Cevad Zarif, ABD'nin işbirliği yapmak yerine "yıkıcı bir politika izlediğini" söyledi.

Lavorv'un konuşmasındaysa Soçi'de yapılacak Suriye görüşmelerinin, Suriye'de varılacak anlaşma için gerekli koşulları sağlayabileceği belirtildi.