İran ABD yaptırımlarına karşı OPEC'ten yardım istedi

İran, ABD'nin 'yasa dışı, tek taraflı ve sınırları aşan' yaptırımlarına karşı OPEC'ten yardım istedi.

İran petrol bakanı, OPEC'ten ABD yaptırımlarına karşı yardım istediklerini duyurdu. Bakanın açıklamasında yaptırımların "yasa dışı, tek taraflı ve sınırları aşmakta" olduğu söylendi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın başlarında İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

İran, petrol üreticileri örgütü OPEC içerisinde en büyük üçüncü petrol üreticisi konumunda.

İran Petrol Bakanı Bican Zengene, OPEC'in İran'a destek vermesi gerektiğini ve OPEC üyelerinin çıkarlarının korunması için ortak çalışılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mektup OPEC başkanlığını bu sene elinde bulunduran Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik yazıldı.