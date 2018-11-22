İran: ABD üsleri ve savaş gemileri füzelerimizin menzilinde

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Hacızade, ABD’nin Afganistan, BAE ve Katar’daki üslerinin ve Körfez'deki savaş gemilerinin İran’ın füzelerinin menzili içinde olduğunu ve herhangi bir hamle yaparsa onları vurabileceklerini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD’nin Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki üslerinin ve Körfez’deki savaş gemilerinin İran füzelerinin menzilinde olduğunu söyledi. Reuters’ın Tasnim haber ajansından aktardığına göre, İranlı komutan yaptığı açıklamada “Menzilimizdeler ve eğer bir hamle yaparlarsa onları vurabiliriz. Karadan denize füzelerimizin menzili 700 km ve ABD uçak gemileri hedefimizdir” dedi.

'TAHRAN’IN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇIKMA SÖYLENTİSİ DOĞRU DEĞİL'

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Tahran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Programı (KOEP) adlı nükleer anlaşmadan çıkacağına dair söylentilerin “kesinlikle yanlış” olduğu ve kasıtlı olarak çıkarıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Tahran’ın nükleer anlaşmadan çıkacağına dair söylentilerin “iç ve dış çevrelerce” halkı endişeye sevk etmek ve piyasada olumsuz etki yaratmak amacıyla kasten çıkarıldığına işaret edildi.

İRNA’nın haberine göre, bazı internet sitelerinde İran Dışişleri Bakanlığı’nın anlaşmadan çıkacağını ilan edeceğine dair haberler yayımlanması üzerine bakanlık sözkonusu açıklamayı yaptı.

‘İNGİLİZ BAKANLA GÖRÜŞMEDE ‘KITLIK’ GÜNDEME GELMEDİ’

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, pazartesi günü Tahran’ı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasındaki görüşmede Birinci Dünya Savaşı ve İran’da kıtlık olasılığına dair herhangi bir konuşmanın geçmediğini belirtti. İngiliz gazetesi Guardian’da yayımlanan bir haberde, İngiliz bakan Hunt’ın İran’ı Birinci Dünya Savaşı’nı küçük bir olayın tetiklediğine dair hatırlatmada bulunarak uyardığı ve ülkede baş gösterebilecek kıtlık konusunu gündeme getirdiği belirtilmişti.

Kasımi, iki bakanın görüşmesinde böyle bir konunun gündeme gelmediğini söyledi. Hunt’ın göreve geldiğinden beri düzenlediği ilk Tahran ziyaretinde ele alınan konuların ABD’nin yaptırımlarına karşın İran’la ticareti sürdürebilmek için oluşturulması beklenen Özel Amaçlı Kurum, nükleer anlaşmanın geleceği ve Yemen’deki kriz olduğu belirtildi.

TRUMP’IN ‘TERÖRİST ULUS’ NİTELEMESİNE TEPKİ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’ten de ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı “terörist ulus” diye nitelemesine tepki geldi. Zarif yaptığı açıklamada Trump’ın nitelemesinin İran halkına düşmanlığın açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Trump’ın “terörist ulus” sözüne Twitter üzerinden tepki gösteren Zarif, ABD Başkanının bu sözüyle tüm İran halkına düşmanlığını ortaya koyduğunu ve “yasadışı yaptırımlarının gerçek nedeninin İran hükümetini değil İran halkını hedef almak olduğunu gösterdiğini” söyledi. Zarif “ABD’li şahinlerin ‘İran ulusunun kökünü kazımak’ hayali asla gerçekleşmeyecek” dedi.

Trump salı günü yaptığı açıklamada İran’dan “terörist ulus” diye söz etmişti.

ABD Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan çekilmesinin ardından Kasım ayı başında İran’a ülkenin petrol ihracatını hedefleyen ikinci dalga yaptırımları başlatmıştı.

