İran: ABD Ortadoğu'da diktatörleri, kasapları, aşırı uçları destekliyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Ortadoğu'da 'diktatörleri, kasapları ve aşırı uçları desteklediğini' söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili suçlamalarına yanıt verdi. ABD'nin Ortadoğu'da İran'ı izleyeceği yönündeki açıklamasını yanıtlayan Zarif, ABD'nin İran düşmanlığının Ortadoğu'ya zarar verdiğini belirtti.

Zarif, açıklamasında "ABD'nin düşmanlığı diktatörleri, kasapları ve aşırı uçları desteklemesine yol açtı, bunlar bölgemize yalnızca yıkım getirdiler" ifadelerini kullandı.

Trump konuşmasında İran için "dünyada terörün baş destekleyicisi" ifadesini kullanmıştı.

İranlı bakan, "ABD baskılarına rağmen yakında İran devriminin 40. yılını Yahudi vatandaşlarımızla da birlikte kutlayacağız" diyerek Trump'ın suçlamalarının geçersiz olduğunu savundu.

ABD Başkanı, İran'la nükleer anlaşmadan çekilmiş, İran'a son yılların en ağır ekonomik yaptırımlarını uygulamaya başlamıştı.