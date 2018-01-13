İran: ABD kırmızı çizgiyi aştı, misilleme yapacağız

Tahran, ABD'nin İran'daki yargı erki başkanını ambargo listesine eklemesine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki yargı erki başkanını ambargo listesine eklemesine tepki göstererek, buna misillemeyle karşılık vereceğini duyurdu.

ABD'nin Cuma günü, ambargo listesine 14 kişiyi daha eklediği, bu kişiler arasında İran'daki yargı erki başkanı Ayetullah Sadık Amuli Laricani'nin de bulunduğu belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Cuma günü ABD'nin, İran'la nükleer anlaşmanın son bir kez daha uzatılacağını, nükleer anlaşma ardından İran'a yönelik ambargoları askıya almış olsa da; terörizm, insan hakları ve balistik füze sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili olarak İran'a yönelik cezalandırıcı tedbirlerine devam ettiği ifade edildi.

ABD Maliye Bakanlığı, mahkumlara yönelik işkence ve kötü muameleden Laricani'nin sorumlu olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Trump rejiminin (Laricani'ye yönelik) düşmanca adımı uluslararası toplum yönetimindeki tüm kırmızı çizgileri aşmış ve uluslararası hukuku ihlal etmiştir. Bu kesinlikle, İslam Cumhuriyeti tarafından ciddi bir tepkiye karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.