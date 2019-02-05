İran: ABD IŞİD'i Afganistan'a taşıyor

İran'ın üst düzey askeri yöneticisi Yahya Rahim Safevi, ABD’nin IŞİD militanlarını Afganistan'a naklettiğine ilişkin ellerinde 'kesin istihbarat' olduğunu söyledi.

İran dini lideri Ali Hamaney’in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi, ABD'nin IŞİD militanlarını Afganistan'a taşıdığına ilişkin ellerinde “kesin istihbarat” olduğunu söyledi.

İran karşı-devriminin yıldönümünde Tahran Üniversitesi’nde düzenlenen törende konuşan Safevi, IŞİD’in ABD, İngiltere, İsrail ve bazı Arap ülkeleri tarafından desteklendiğini belirterek ABD’nin IŞİD militanlarını önce Suriye ve Irak’ın başına bela ettiğini daha sonra “Horasan Halifeliği” kurma iddiasıyla İran’a göndermek istediğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA’nın haberine göre, Safevi ABD’nin IŞİD üyelerini Afganistan’a naklettiğine ilişkin ellerinde kesin istihbarat olduğunu dile getirdi.

Afganistan’da son aylarda düzenlenen Taliban ve IŞİD saldırılarında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Ülkede Taliban ile IŞİD arasında da çatışmalar yaşanıyor.