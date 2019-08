İran - ABD gerilimi: Dışişleri bakanları kapıştı, Twitter'da...

Adrian Darya 1 isimli gemi üzerine tartışmalar sürerken İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Twitter üzerinden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu hedef alarak ‘Bıdı bıdı etme istediğimize petrolümüzü satarız’ ifadelerini kullandı.

Zarif'in, paylaşımında “ABD bizi savunma yolundan mahrum bıraktı: Biz füzeler yaptık ve ABD'den şikayetler geldi. ABD bizi nükleer yakıttan mahrum bıraktı: Biz bunu yaptık ve ABD'den şikayetler geldi. Şimdi ABD, İran'ın geleneksel müşterilere petrol satmasını önlemek için korsanlık ve tehditlerle uğraşıyor.” ifadeleri yer aldı.

US denied us means of defense: We built missiles & US complains.

US denied us nuclear fuel: We made it & US complains.

Now US engages in piracy & threats to prevent Iran from selling oil to traditional customers.

Stop nagging @SecPompeo: We will sell oil to any & all buyers.

— Javad Zarif (@JZarif) August 31, 2019