İran - ABD gerilimi: Dışişleri bakanları kapıştı, Twitter'da...

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Twitter’dan Mike Pompeo’yu hedef alarak ‘Bıdı bıdı etme istediğimize petrolümüzü satarız’ mesajı yayımladı. Pompeo, bir gün önce yine Twitter mesajıyla Zarif'i güvenilmez ilan etmişti.

Adrian Darya 1 isimli gemi üzerine tartışmalar sürerken İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Twitter üzerinden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu hedef alarak ‘Bıdı bıdı etme istediğimize petrolümüzü satarız’ ifadelerini kullandı.

Zarif'in, paylaşımında “ABD bizi savunma yolundan mahrum bıraktı: Biz füzeler yaptık ve ABD'den şikayetler geldi. ABD bizi nükleer yakıttan mahrum bıraktı: Biz bunu yaptık ve ABD'den şikayetler geldi. Şimdi ABD, İran'ın geleneksel müşterilere petrol satmasını önlemek için korsanlık ve tehditlerle uğraşıyor.” ifadeleri yer aldı.

US denied us means of defense: We built missiles & US complains. US denied us nuclear fuel: We made it & US complains. Now US engages in piracy & threats to prevent Iran from selling oil to traditional customers. Stop nagging @SecPompeo: We will sell oil to any & all buyers. — Javad Zarif (@JZarif) August 31, 2019

Adrian Darya 1 gemisi hakkında ABD tarafından yakalama kararı söz konusu.

Dün gece Wall Street Journal tarafından geminin Suriye’ye gideceği iddia edilmişti ancak bu iddia doğrulanamadı.

Dün öğlen saatlerindeyse İran tankerinin Lübnan’a gideceği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından iddia edilmişti fakat Lübnan’lı yetkililer bu iddiayı yalanlamıştı.

Bu günse Sputnik International tarafından gemide bulunan petrolün Türkiye’ye ait tankerlere boşaltıldığı iddia edildi. Gemi hala Mersin açıklarında beklemekte.

Cuma günü Pompeo, ABD’nin Adrian Darya 1 tankerinin bu ayın başlarında Cebelitarık yetkilileri tarafından serbest bırakılmasının ardından Suriye’ye yöneldiği konusunda ellerinde "güvenilir bilgi" olduğunu söyledikten sonra Zarif’i güvenilmez olmakla suçladı.

FM @JZarif guaranteed to the UK that the IRGC oil tanker #Grace1 / #AdrianDarya1 would not head to Syria. We have reliable information that the tanker is underway and headed to Tartus, Syria. I hope it changes course. It was a big mistake to trust Zarif. pic.twitter.com/ZJ06MWjvCO — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 30, 2019

Pompeo, İran dışişleri bakanının tankerin Suriye'ye yönelmeyeceğini "İngiltere'ye garantilediğini" iddia etti. Ancak, 16 Ağustos'ta bir İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tahran'ın herhangi bir ülkeye, tankerinin serbest bırakılması üzerine tankerinin Suriye'ye yönelmeyeceğine dair hiçbir garanti vermediğini söyledi. İran, uygun gördüğü herhangi bir ülkeyle petrol ticaretinde bulunma hakkına sahip olduğunu savunuyor.