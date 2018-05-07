İran: ABD etkimizi sınırlamak isterse direneceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'ABD İran'ı zayıflatmak ve bölgedeki etkisini sınırlandırmak isterse, İran buna şiddetle direnecektir' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ayrılmak istemesine ilişkin konuştu.

Devlet televizyonunda açıklama yapan Ruhani, "eğer nükleer silah geliştirmek istemediğimizden emin olmak istiyorlarsa, bunu defalarca söyledik, biz nükleer silah istemedik ve istemeyeceğiz" diye konuştu.

Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik tutumuna ilişkin olarak "Ancak eğer İran'ı zayıflatmak ve küresel olarak ya da bölgede etkisini sınırlandırmak istiyorlarsa İran buna şiddetle direnecektir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, benzer yönde açıklamalarda bulunarak, anlaşmadan çekilmenin "ABD için hoş olmayacağını" söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kararını 12 Mayıs'ta verecek.