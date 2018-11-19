İran: ABD bölgedeki başarısızlıklarından bizi sorumlu tutuyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin ülkesine yaptırımlarının psikolojik bir savaşın parçası olduğunu söyleyerek ‘Amerika Yemen’den Irak’a bölgedeki başarısızlıkları nedeniyle bizi suçluyor. Psikolojik savaşın parçası olan bu baskıya teslim olmayacağız’ dedi. Öte yandan Avrupa'nın İran'la ticaretini sürdürmek için ABD yaptırımlarını devre dışı bırakacak mekanizmanın bugün Tahran'ı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı'nın gündeminde olduğu belirtiliyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD yaptırımlarının İran’a karşı psikolojik savaşın bir parçası olduğunu belirterek “Bu baskıya temsil olmayacağız” dedi.

ABD’nin Yemen’den Irak’a bölgedeki başarısızlıkları nedeniyle İran’ı suçladığını söyleyen Ruhani, devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında “Amerika bölgedeki yenilgilerinden dolayı bizi suçluyor. Yemen’den Irak’a kadar… İran’a karşı psikolojik savaşın parçası olan bu baskıya teslim olmayacağız” diye konuştu.

ABD yaptırımlarının İran’ın petrol ihracatını durdurmayı amaçladığını ancak bunda başarısız olduğunu kaydeden Ruhani petrol ihraç etmeye devam edeceklerini belirtti.

‘İRAN AVRUPA’DAN UMUTLU’

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Avrupa’nın İran’a yaptırımları devre dışı bırakacak mekanizmayı yaratması konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

İran’la ticaretin sürdürülmesi için gereken finansal mekanizmanın yaratılmasında bazı belirsizliklerin olduğunu kaydeden Kasımi “Ancak Avrupalıların anlaşmayı [nükleer anlaşma] kurtarabileceği konusunda umutluyuz” açıklamasında bulundu.

İran, ABD’nin Mayıs ayında çekildiği 2015 Nükleer Anlaşması’nda kalan Avrupa ülkelerinin İran’la ticaretin sürmesi için gerekli mekanizmayı oluşturamaması durumunda anlaşmayı yeniden gözden geçireceklerini belirtiyor.

Avrupa Birliği’nin İran’la ticareti dolara bağlı olmadan sürdürecek “Özel Amaçlı Kurum” oluşturma çabaları ise henüz sonuç vermedi. Zira hiçbir ülkenin bu kuruma ev sahipliği yapmakta gönüllü olmadığı bildiriliyor.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI TAHRAN'DA

AB'den çıkış anlaşması nedeniyle siyasi bir krizin eşiğindeki İngiltere hükümetinden bugün Tahran'a bir ziyaret gerçekleştiriliyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt bugün Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le görüşecek. Görüşmede 2015 nükleer anlaşmasının gündeme geleceği belirtilirken AB'nin Özel Amaçlı Kurum oluşturma çalışmalarının da ele alınması bekleniyor.

