İran: ABD bir saldırı yaparsa bölgeyi ateşe atar

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, ABD’yle bölgede tırmanan gerginliğe dair ABD'nin tek bir mermi atması halinde bile sert yanıt vereceklerini belirtti.

İran kaynaklı Tasnim News ajansına konuşan İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Abdülfazıl Şekerci, “İran'a atılacak tek bir mermi, ABD ve müttefiklerinin Ortadoğu'daki çıkarlarını ateşe atacak” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran’a karşı avantajlı olmadığını söyleyen Şekerci, "Eğer düşman, özellikle de ABD ve bölgedeki müttefikleri, Washington'un çıkarlarının bulunduğu barut fıçısını ateşleme hatasını yaparsa, bölgeyi ateşe atar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İran’a saldırı planlandığını ancak saldırıya 10 dakika kala vazgeçtiğini yazmıştı.