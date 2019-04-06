İran, ABD askerlerinin Irak topraklarından çıkarılmasını istedi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak'tan topraklarındaki ABD askerlerini çıkarmasını istedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak Başbakanı Abdulmehdi’den ABD güçlerinin Irak topraklarından çıkarılmasını istedi.

İran resmi haber ajansının IRNA'ya göre Irak Başbakanı Abdulmehdi bugün Tahran ziyareti kapsamında dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.

ABD askerilerinin “olabildiğince hızlı bir biçimde” Irak topraklarından ayrılması için Abdulmehdi’ye teklifte bulunan Hamaney, “Amerikalıların askerlerini Irak'tan en kısa zamanda geri çekmelerini sağlamalısınız, çünkü bir ülkede uzun süre askeri varlığa sahip olduklarında onları kovmak zorlaşır” dedi.