İran 9 yıldır kapalı olan nükleer tesisi yeniden açtı

İran, 9 yıldır kapalı olduğu belirtilen bir nükleer tesisi dün yeniden açtı.

2015 yılında yapılan nükleer anlaşmasıyla nükleer faaliyetlerinin büyük kısmını durduran İran, 9 yıldır kapalı olan bir nükleer tesisi yeniden açtı.

Avrupa ülkeleriyle anlaşmanın korunması için görüşmeler sürerken açılan tesisin, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in talimatıyla faaliyete geçtiği duyuruldu.

İran yönetimi, Avrupa ülkelerine anlaşmanın sürdürülebilmesi için ay sonuna kadar süre vermiş, Avrupalı şirketlerin İran'dan çekilmesinin anlaşmanın ihlali anlamına geleceğini duyurmuştu.

İran, ABD ve Avrupa'ya nükleer faaliyetlerine yeniden başlayabileceği konusunda uyarıda da bulunmuştu.