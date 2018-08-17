Irak'tan Türkiye'ye Şengal kınaması: Bombardıman yasadışı

Irak, Türkiye'nin Şengal'e (Sincar) düzenlediği hava bombardımanını kınadı. Irak Dışişleri, bombardımanı 'yasadışı' diye niteledi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, TSK’ye ait savaş uçaklarının dün Şengal’e (Sincar) düzenlediği bombardımanı kınayarak, söz konusu bombardımanın "yasadışı" olduğu çıkışı yaptı.

Rudaw'ın haberine göre Irak Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye’nin başta Başika olmak üzere Irak topraklarından çekilmesi gerektiğini" belirterek, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgusu yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Operasyonda, PKK’nin Şengal sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini" belirtmişti.