Irak'tan Rusya'dan S-400 alma kararı

Irak'ın Moskova Büyükelçisi Mansur Hadi, Bağdat yönetiminin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almaya karar verdiğini açıkladı.

Türkiye, Hindistan ve bazı Arap ülkelerinin ardından Irak da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı aldı.

Sputnik'in haberine göre basın toplantısı düzenleyen Hadi, Irak hükümetinin S-400 sistemleri almak istediğini ve bu yönde bir karar verdiğini belirtti.

'YOL HARİTASI HENÜZ HAZIR DEĞİL'

Hadi, S-400 alım sürecinin kesin tarihlerini ve bu yönde atılacak adımları belirleyen bir yol haritasının henüz hazırlanmadığını kaydetti.

Hadi'ye ABD'nin Rusya'yla yapılacak anlaşmaya yönelik muhtemel engellemeleri karşısında Irak'ın nasıl bir yol izleyeceği de soruldu.

Iraklı diplomat, "ABD'lilerle olan sorunlara ve bu sorunların çözümüne gelecek olursak, (bunlar için) ilgili diplomatik kanallar mevcut" yanıtını verdi.