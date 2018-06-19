Irak'tan Haşd'eş Şabi üyelerine yapılan hava saldırısına kınama

Irak, Haşd'eş Şabi üyelerine yapılan İsrail hava saldırısını kınadı.

Iraklı Haşd'eş Şabi güçleri, hava saldırısıyla hedef alınmıştı. Suriye devlet televizyonu saldırının ABD önderliğindeki koalisyonla yapıldığını açıklarken, saldırıda Suriye ordusunun da hedef alındığını açıklamıştı.

CNN'e konuşan ABD'li bir yetkiliyse saldırının arkalarında kendilerinin değil İsrail'in olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Suriye'nin neresinde olursa olsun", İran yanlısı olarak tanımladığı güçleri vuracağını ilan etmişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yayımlayarak, "IŞİD'e karşı savaşan güçlere yapılan hava saldırılarını" kınadığını duyurdu.

Cihatçı gruplara karşı ortak mücadele çağrısı yapan Irak, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun bu konuda işbirliği yapmasını istedi.

Haşd'eş Şabi açıklamasında örgütün 22 üyesinin öldüğü belirtilmişti.