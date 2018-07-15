Irak’taki protestolarda 5 kişi yaşamını yitirdi

Irak’ın güneyinde bir haftadır devam eden hükümet karşıtı gösteriler şiddetlendi. Bugünkü gösterilerde 5 kişi yaşamını yitirirken, onlarca kişi de yaralandı.

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde elektrik kesintileri ve işsizlik nedeniyle bir hafta önce başlayan ve güneydeki diğer şehirlere de yayılan gösterilerin ardından Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ülke genelinde güvenlik güçlerini olağanüstü hal alarmına soktu.

Bugün Zikar’daki gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 5’i ağır olmak üzere 18 kişi yaralanırken, 27 güvenlik görevlisi de atılan taşlarla yaralandı.

Müssane kentinde ise protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Kerbela’da ise protestocuların valilik binasını bastığı bilgisi gelirken, Basra’da gösterileri dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, Kuveyt ile İran’ın ardından Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri de Necef Havalimanı'na uçak seferlerini askıya aldı. Başbakan Haydar el-İbadi, Necef Polis Müdürünü görevden alarak yerine yeni bir müdür atadı.